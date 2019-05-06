Диетолог посоветовала есть ботву популярного корнеплода: названа причина

Оказывается, изначально съедобной была именно она, а не сам корень.Об этом известный диетолог Светлана Фус рассказала в своем Instagram. Читай, чтобы узнать подробнее.«Давайте расширять ассортимент овощей и зелени в своем рационе. Обратите внимание на мангольд. Это - листовая свекла. Его используют для приготовления салатов, винегрета, супов, борщей и вторых блюд. Например, тушеный мангольд будет хорошим овощным дополнением к макаронам, рису или мясу.В листьях и черешках мангольда высокое содержание витамина К, бета-каротина и витамина С. Это очень легкий продукт: в 100 г всего 19 ккал (1,8 г белков, 0,2 г жиров и 2,14 г углеводов). Содержит около 2 г пищевых волокон. Кстати, для борщей и салатов можно с успехом использовать листья обычной свеклы. Интересно, что свеклу сначала использовали как листовое овощное растение. То есть, люди в давние времена употребляли в пищу именно листья, а не корешки и лечили ими многие заболевания». - объяснила Светлана.