Названы пять продуктов, помогающие избавиться от целлюлита

Справиться с целлюлитом можно не только при помощи дорогостоящих косметических процедур, и благодаря правильному питанию и употреблению пяти продуктов.Первый – это семена льна. В них содержатся кислоты Омега-3, которые увлажняют клетки, присущих кленовому.Также полезно есть желатин, который повышает упругость кожи и защищает иммунную систему. На третьем месте спасающих от целлюлита продуктов размещены водоросли ламинарии. В них содержится много йода, а он благотворно влияющего на щитовидную железу. Сбои гормонального фона часто приводят к целлюлиту.Четвертое важное правило – пить много воды. Для женщин нужно выпивать 2,2 литра или около девяти чашек. Мужчинам нужно пить больше – целых три литра.И пятый важный продукт – белый чай. Он помогает замедлить процесс разрушения коллагена, и, соответственно, появления целлюлита.