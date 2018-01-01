Ученые подтвердили пользу пробиотиков для уменьшения стресса

Исследование провели в Германии.Ученые из университетской клиники Тюбингена провели исследования, показавшие, что употребление пробиотиков может помочь людям справиться со стрессом. В научной работе был задействован Bifidobacterium longum.К исследованию были привлечены 40 здоровых людей, которые должны были принимать пробиотик или плацебо каждый день в течение четырех недель. Речь шла о варианте Bifidobacterium longum. Участники подвергались социальному стрессу, созданному с помощью виртуальной игры в мяч на компьютере, в которой испытуемый с двумя противниками поочередно бросал его.В ходе игры субъект все чаще исключался из группы для появления чувства изоляции, что в данном случае было похоже на повседневный стресс. Во время процесса - как до приема капсулы, так и после нее - у людей измерялась активность мозга. Как показали результаты, у добровольцев, принимающих пробиотики, имели место изменения в областях мозга, связанных с регуляцией стресса.Наряду с этим наблюдалось и снижение умственной усталости. По словам специалистов, это свидетельствует об улучшении адаптации к стрессовым ситуациям и противодействии негативным эмоциям от приема тестового продукта.Отмечается, что выводы действительны не для всех пробиотиков. Кроме того, они не всегда полезны для здоровья, что показали израильские исследователи в 2018 году. В научной работе препараты должны были помочь восстановить кишечную флору, уничтоженную после приема антибиотиков. Однако у некоторых добровольцев они задерживали этот процесс.