Медики рассказали, как недосыпание влияет на мозг

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Сон очень важен для правильной работы нервной системы.Ученые выявили взаимосвязь плохого самочувствия и проблем со здоровьем с хроническим недосыпанием. Как оказалось, от недостатка сна мозг может начать уничтожать сам себя. Все дело в том, что во сне мозг проводит процесс очистки и обновления, перерабатывается полученная информация. Самое главное, что во сне мозг обновляет клетки.Группа ученых из итальянского университета провела ряд исследований, которые показали, что в мозге происходят необратимые процессы при нехватке сна. Эксперименты проводились на лабораторных мышах. Для этого грызунов разделили на 4 группы. В первой группе были мыши, которые спали 6-8 часов в сутки. Во второй группе были мыши, которых будили несколько раз за ночь. Третья группа – это были мыши, которым не давали спать в последующие 8 часов после бессонного периода. В четвертую группу входили грызуны, которым не давали спать в течение пяти суток.После этого ученые измерили количество астроцитов в крови грызунов каждой группы. Указанные клетки являются основной составляющей для образования сеток в сером веществе мозга. В первой группе астроциты были активны на 5,7%. Во второй группе активность астроцитов возросла на 7,3%. В третьей группе этот показатель превысил 8,4%. В четвертой группе оказалось, что астроциты в крови возросли до 13,5%. При этом показатели синапсов снижались с ростом уровня астроцитов.Такая же тенденция наблюдалась с глиальными клетками и нейронами. При хроническом недосыпе мозг мышей начал фактически уничтожать сам себя. Разрушались нервные клетки и соединения между ними. Подобная тенденция наблюдается у людей, у которых диагностирована болезнь Альцгеймера. Поэтому нельзя сокращать время сна. Полноценный отдых – это не пустая трата времени, как кажется. Это важное занятие по сохранению здоровья.