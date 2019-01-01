Употребление шоколада снижает риск мерцательной аритмии

Данное нарушение сердца представляет собой большой риск в плане возможного инсульта и ранней смерти человека.Шоколад полезен для сердца – его регулярное употребление в умеренном количестве снижает риск развития мерцательной аритмии, заявили ученые из США.Согласно данным, опубликованным в журнале Heart, учеными была выявлена связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий, известной также как мерцательная аритмия.Специалистами Гарвардского университета в сотрудничестве с датскими и канадскими коллегами было обнаружено: сильнее всего риск аритмии снижался у женщин - при употреблении 30 граммов шоколада в неделю, у мужчин – при употреблении 60 граммов шоколада в неделю. В первом случае вероятность мерцательной аритмии уменьшалась на 21%, а во втором - на 23%.В пользу мнения о пользе шоколада для сердца говорят данные анализа сведений о 55 тысячах датских мужчин и женщин, которые были участниками наблюдений за состоянием сердечно-сосудистой системы. По версии ученых, регулярное употребление продуктов с высоким содержанием какао, конкретно, темного шоколада, позитивно действует на состояние кровеносных сосудов из-за высокой концентрации в продукте флавоноидов.В частности, известно, что флавоноиды влияют на ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), который играет важную роль в регуляции кровяного давления. При активации данного фермента возникает побочный эффект – сосуды испытывают окислительный стресс, а следствием такого стресса могут стать сердечно-сосудистые болезни. Флавоноииды, в свою очередь, смягчают стресс из-за активированного АПФ.