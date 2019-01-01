Ученые выяснили, как стареет мозг

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Префронтальная кора головного мозга включена в осуществление сложных интеллектуальных процессов.С возрастом, по мере старения мозга, снижается согласованность разных областей его префронтальной коры.Группа ученых выяснила, что по мере старения мозга происходит реорганизация его функций, причем темпы этого процесса могут быть довольно быстрыми, а не постепенными, как предполагалось ранее. К такому выводу научные специалисты пришли, провела метаанализ 82 исследований, в которых изучались особенности функций рабочей памяти у людей разного возраста.Исследователи поясняют, что префронтальная кора головного мозга включена в осуществление сложных интеллектуальных процессов. Среди таковых, например, - свойство мозга координировать активность областей, которые задействуются при использовании рабочей памяти.По мере старения, как убедились исследователи, снижение согласованности между этими областями компенсируется активизацией теменных областей коры. По словам ученых, подобная особенность указывает на функциональную реорганизацию механизмов рабочей памяти, осуществляемую стареющим мозгом.«Мозг меняется на протяжении всей жизни, и этот процесс более динамичен, чем мы предполагали, - высказались научные специалисты.