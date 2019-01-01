Коклюш: как распознать инфекцию у взрослых

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Эта болезнь может быть очень опасной.Коклюш или кашлюк – это острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Заболевание легко передается от больного человека окружающим. Встречается преимущественно в детском возрасте.Причины коклюша у взрослыхТакже, как и у детей, коклюш у взрослых развивается в результате инфицирования бактериями Борде-Жангу или Bordetella pertussis. Заражение, как правило, происходит воздушно-капельным путём. Также не исключается возможность длительного носительства бактерии с последующей ее активацией на фоне сниженного иммунитета.В взрослом возрасте эта патология встречается у людей, не прошедших курс вакцинации до конца или не получавших вакцину вовсе и при этом не перенесших эту инфекцию дыхательных путей в детстве. Коклюш среди вакцинированных лиц встречается крайне редко.Симптомы коклюша у взрослыхУ подростков и взрослых коклюш нередко протекает в атипичных формах и проявляется длительным кашлем. Однако возможно развитие и типичной формы кашлюка.Типичное течение коклюша характеризуется цикличностью. Выделяют инкубационный период длительностью в среднем 7–8 дней, катаральный период (в среднем 7–10 дней), период спазматического или судорожного кашля (в среднем до 6–8 нед) и период реконвалесценции, занимающий иногда до 6 месяцев.Основным симптомом катарального периода является сухой, навязчивый кашель, усиливающийся с каждым днем все сильнее.В период спазматического кашля он приобретает приступообразный характер с рядом быстро следующих друг за другом выдыхательных толчков, сменяющихся свистящим вдохом – репризов. Число приступов кашля в течение суток может колебаться от единичных до 40-50 и более.В период разрешения кашель утрачивает свои типичные характеристики, становится реже и легче.Лечение коклюша у взрослыхЛечение заболевания проводиться в условиях инфекционного стационара при тяжелых формах заболевания и амбулаторно – при легких. В схему лечения, в большинстве случаев, входят следующие пункты:Антибактериальная терапия – назначение антибиотиков (макролиды, полусинтетические пенициллины, цефалоспорины 3 поколения).Симптоматические и патогенетические средства – жаропонижающие препараты, противокашлевые препараты центрального действия.Вспомогательная терапия – щадящая диета, витаминные комплексы и т.д.