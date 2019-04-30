Найден простой способ укрепить память без лекарств

Ученые из США и Японии нашли простой способ укрепить нашу память и ничего не забывать.В частности, исследователи установили, что десятиминутная зарядка позволяет сделать связь между частями мозга, ответственными за формирование и хранение воспоминаний, более прочным.Это продемонстрировали испытания на добровольцах, чью мозговую активность ученые отслеживали с помощью томографа.Оказалось, что небольшой физической нагрузки вполне достаточно для того, чтобы отделы мозга, наделяют человека способностью к запоминанию информации, стали лучше функционировать.В частности, по словам исследователей, у людей сразу после разминки "интенсифицировалась взаимодействие зубчатой извилины в гиппокампе и областей коры, связанных с работой памяти".Нейробиологи отмечают, что десятиминутная зарядка дала моментальный эффект укрепления памяти. Они допускают, что физическая активность может способствовать образованию новых клеток в участках мозга, ответственных за качество памяти.