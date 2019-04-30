Врач рассказал, какой рак передается по наследству

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Этот вопрос волнует многих: правда ли что рак может передаваться по наследству?Александр Стаховский, уролог, онколог, онкохирург медицинской сети «Добробут» объяснил, как обстоят дела на самом деле.Онкология – настоящий бич нашего времени. По данным ВОЗ ежегодно в мире заболевают раком 10 млн. человек. В Украине это 160-170 тыс. новых случаев в год.Нельзя не отметить, что ситуации, когда в одной семье болеют раком несколько человек из разных поколений, далеко не редкость. В то же время бытующее мнение о том, что онкология – заболевание наследственное, не совсем корректное.Спящая болезньСреди всех причин возникновения рака генетический фактор является далеко не главным. Безусловно, он играет свою роль, вот только по наследству передается не само заболевание, а только предрасположенность к нему.Иными словами, в генах человека, у которого онкологией болел кто-то из родителей или близких родственников, заложена склонность к формированию такого же типа рака или к заболеванию рака вообще. Но находится она в спящем режиме, и совсем необязательно, что она вообще когда-либо активируется. Что может ее разбудить?Наследственные виды ракаПод воздействием таких факторов, как неблагоприятная окружающая среда, загрязненный воздух, радиация, частые стрессы, курение (пассивное в том числе), употребление алкоголя и вредной пищи – спящая болезнь может проснуться и начать действовать.В той или иной мере генетическому фактору подвержены все виды болезни, в особенности это касается рака молочной железы, яичников, легких, толстого кишечника, почек, а также лейкемии (рака крови) и ретинобластомы (редкий вид рака глаза).Кто в группе рискаВ группе повышенного риска находятся те, в семьях которых было два и более случая развития раком у людей младше 50-и лет, наличие у нескольких членов семьи похожих новообразований, а также повторное обнаружение болезни у родственника.Это конечно не значит, что если один или все факторы совпадают, то заболеть онкологией – дело времени, но, безусловно, следует быть настороже.Можно ли просчитать предрасположенность?Для того чтобы выявить возможную онкологическую наследственность, используется большое количество панелей генетических исследований крови.Молекулярно-генетические исследования – самый информативный способ выявления предрасположенности к онкозаболеваниям. На основе анализа крови рассчитывается склонность к развитию того или иного вида рака в процентном соотношении. Пока что это единственный способ максимально точной оценки рисков, но 100% гарантии он не дает.Профилактика развития онкозаболеванийЕсли вы находитесь в зоне риска, необходимо следить за своим здоровьем, укреплять иммунитет, отказаться от вредных привычек, внимательнее относиться к своему рациону.Постоянное наблюдение у онколога и регулярные профилактические осмотры помогут выявить болезнь на ранней стадии и излечить ее. Ведь, как известно, онкология на I-II стадиях эффективно поддается лечению.