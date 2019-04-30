Врач рассказал, какой рак передается по наследству
Александр Стаховский, уролог, онколог, онкохирург медицинской сети «Добробут» объяснил, как обстоят дела на самом деле.
Онкология – настоящий бич нашего времени. По данным ВОЗ ежегодно в мире заболевают раком 10 млн. человек. В Украине это 160-170 тыс. новых случаев в год.
Нельзя не отметить, что ситуации, когда в одной семье болеют раком несколько человек из разных поколений, далеко не редкость. В то же время бытующее мнение о том, что онкология – заболевание наследственное, не совсем корректное.
Спящая болезнь
Среди всех причин возникновения рака генетический фактор является далеко не главным. Безусловно, он играет свою роль, вот только по наследству передается не само заболевание, а только предрасположенность к нему.
Иными словами, в генах человека, у которого онкологией болел кто-то из родителей или близких родственников, заложена склонность к формированию такого же типа рака или к заболеванию рака вообще. Но находится она в спящем режиме, и совсем необязательно, что она вообще когда-либо активируется. Что может ее разбудить?
Наследственные виды рака
Под воздействием таких факторов, как неблагоприятная окружающая среда, загрязненный воздух, радиация, частые стрессы, курение (пассивное в том числе), употребление алкоголя и вредной пищи – спящая болезнь может проснуться и начать действовать.
В той или иной мере генетическому фактору подвержены все виды болезни, в особенности это касается рака молочной железы, яичников, легких, толстого кишечника, почек, а также лейкемии (рака крови) и ретинобластомы (редкий вид рака глаза).
Кто в группе риска
В группе повышенного риска находятся те, в семьях которых было два и более случая развития раком у людей младше 50-и лет, наличие у нескольких членов семьи похожих новообразований, а также повторное обнаружение болезни у родственника.
Это конечно не значит, что если один или все факторы совпадают, то заболеть онкологией – дело времени, но, безусловно, следует быть настороже.
Можно ли просчитать предрасположенность?
Для того чтобы выявить возможную онкологическую наследственность, используется большое количество панелей генетических исследований крови.
Молекулярно-генетические исследования – самый информативный способ выявления предрасположенности к онкозаболеваниям. На основе анализа крови рассчитывается склонность к развитию того или иного вида рака в процентном соотношении. Пока что это единственный способ максимально точной оценки рисков, но 100% гарантии он не дает.
Профилактика развития онкозаболеваний
Если вы находитесь в зоне риска, необходимо следить за своим здоровьем, укреплять иммунитет, отказаться от вредных привычек, внимательнее относиться к своему рациону.
Постоянное наблюдение у онколога и регулярные профилактические осмотры помогут выявить болезнь на ранней стадии и излечить ее. Ведь, как известно, онкология на I-II стадиях эффективно поддается лечению.
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Добавил klava в категорию Онкология
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