Пять полезных привычек, которые помогут похудеть навсегда

Для того, чтобы похудеть, необязательно умирать в спортзале и мучать себя огуречно-сельдереевым детоксом.Во-первых, такой подход актуален только в случае с эндоморфным соматипом, а во-вторых, чтобы увидеть на весах цифру на 4-5 килограммов меньше, достаточно просто ускорить метаболизм. Обмен веществ всегда требует индивидуальной коррекции с учетом множества нюансов. Однако следуя нашим советам, есть шанс хорошо подстегнуть его, не прилагая при этом никаких усилий.Пить холодную водуВсем известно, что выпитый за полчаса до приема пищи стакан воды не позволит съесть больше необходимого. Однако вряд ли вы в курсе, что если выпить воду из холодильника, метаболический эффект усилится в два раза. Во-первых, вода наполнит желудок и даст ощущение сытости, а во-вторых, принудит организм потратить калории на согревание (например, 2 стакана холодной воды разгонят обмен веществ на 30%). Продлится эффект пока тело и вода не станут одной температуры.Есть горький шоколадШоколад с высоким содержанием какао (не путать с темным, нам нужен тот, где какао более 70%) – прекрасное средство от плохого настроения. Он помогает синтезировать окситоцин и эндорфин, с которыми легче перенести стресс, и совершенно не вредит фигуре. Эти «гормоны радости», как утверждают ученые, притупляют действие гормонов голода и аппетита и помогают пережить стресс, связанный с соблюдением строгих диет (если вдруг вы пуститесь во все тяжкие).Но и это еще не все: съедая по 40 граммов такого шоколада ежедневно, через две недели вы почувствуете, что ваш метаболизм получил значительно ускорение. Никакого волшебства, чистая физиология: в организме происходит налаживание чувствительности клеток к инсулину, и съеденное не откладывается, а преобразуется в энергию.Дышать глубже«90 % всего жира в организме окисляется или сгорает именно в мышцах в присутствии избыточного количества кислорода. Причем такое окисление жиров может происходить как в работающих мышцах, так и в мышцах, находящихся в состоянии покоя», –утверждает доктор А.В. Ковальков в своей книге «Методика доктора Ковалькова: Победа над весом». Почему во время аэробной нагрузки потеря веса происходит интенсивнее? Потому что организм насыщается кислородом. Значит глубокое правильное дыхание способно дать больший эффект, нежели все ограничения в еде.Вздыхайте чаще и глубже, тогда в кровь попадет больше кислорода, и процесс преобразования жиров в энергию будет идти активнее.ВысыпатьсяЭто многократно доказано учеными: недостаток сна –верный путь к замедлению метаболизма и набору лишних килограммов. Этот пункт также обязателен для похудения или поддержания нормального веса, как правильное питание и спорт. Снижение уровня лептина, гормона отвечающего за аппетит и энергопотребление, прямое следствие неправильного сна. Организму нужно 7 часов для того, чтобы исправно работать и помогать вам худеть.Уделять спорту не больше 10 минутНе зря в США большой популярностью пользуются интервальные тренировки, в ходе которых короткие подходы максимальной активности сменяются короткими периодами отдыха. С точки зрения ускорения метаболизма, 10-минутная интенсивная нагрузка работает круче часовой пробежки или размеренного пилатеса.Ускорение метаболизма происходит засчет насыщения крови кислородом (о чем мы уже говорили), а также хорошего усвоения липидов и глюкозы –тех самых, из которых при прочих условиях образуются жировые отложения.