Этот напиток улучшает сон и помогает избежать депрессии

Какао способен улучшить здоровье.Какао не только отличается насыщенным вкусом, но также крайне благоприятно влияет на здоровье.Согласно отчету Европейского агентства по безопасности продуктов питания, для поддержания здоровья человеку следует съедать ежедневно не менее 2,5 граммов какао-порошка или 10 граммов черного несладкого шоколада.Как было установлено учеными из Университета Рединга, употребление какао стимулирует развитие нужных бактерий и уменьшает воспаление в кишечнике – в результате иммунитет становится крепче, и антитела успешнее борются с патогенами.Но самым полезным какао считается даже не поэтому. В большей мере какао ценится научными специалистами за способность воздействовать на нервные клетки. Напиток какао оказывает позитивно действует на нервную систему, помогая нейронам восстанавливаться и налаживать связи в мозге, который сильно страдает в результате повседневных стрессов.Какао поднимает настроение и улучшает сопротивляемость депрессивным состояниям (как и болезням в целом) – в нем много магния, который помогает справляться с нервным напряжением, расслабляет мышцы, улучшает сон.Люди, которые пьют какао, в два раза меньше подвергаются риску заболеть диабетом или столкнуться с проблемами сердца. В состав какао входят флавоноиды, которые регенерируют митохондрии - энергетические центры клеток миокарда и каркасных мышц. Благодаря его употреблению увеличивается эластичность сосудов, улучшается кровоток и кровоснабжение мозга.Особенно ценен такой компонент какао как эпикатехин. Данное вещество улучшает мозговое кровообращение и краткосрочную память, эффективно снижает артериальное давление. Причем в какао его гораздо больше, чем в ягодах, красном вине или зеленом чае. Регулярное употребление какао нормализует уровень холестерина и сахара в крови, снижает вероятность инсульта.Ученые подчеркивают: речь идет о напитке, а не о шоколадных изделиях. В разного рода шоколаде слишком много дополнительных добавок.