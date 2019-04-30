Сколько шагов в день могут улучшить внимание и память

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Особенно это касается стариков.Согласно исследованию ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, опубликованному в Journal of Alzheimer’s Disease, всего 4000 шагов в день могут улучшить внимание и умственные способности.Особенно это касается людей в возрасте 60 лет и старше. Ряд более ранних исследований уже показал, что физическая активность невероятно важна для предотвращения снижения когнитивных функций и деменции у пожилых людей. Снижение когнитивных способностей происходит, когда люди начинают испытывать трудности с обработкой и запоминанием информации.Объем и плотность тканей мозга могут служить объективными показателями состояния умственного здоровья человека. Оба этих фактора можно измерить при помощи различных методов нейровизуализации. Предыдущие исследования показывают, что физическая активность коррелирует с более высоким объемом гиппокампа, критически важного участка мозга. Гиппокамп отвечает за закрепление воспоминаний, когда они из кратковременной памяти переходят в долговременную, а также за создание эмоций и пространственную ориентацию.В ходе двухлетней работы ученые исследовали данные 29 человек в возрасте 60 лет и старше с жалобами на снижение памяти. Ученые отслеживали физическую активность пожилых участников эксперимента, используя акселерометр, устройство, которое измеряет движение и подсчитывает среднее количество шагов в день.Участники исследования были разделены на две группы: в одной оказались те, кто проходил более 4000 шагов в день, во вторую группу поместили всех остальных участников эксперимента. Испытуемые прошли серию нейропсихологических тестов и МРТ-сканирование мозга. Оказалось, что люди, которые проходили более 4000 шагов каждый день, имели более плотный гиппокамп и более плотные ткани областей мозга вокруг гиппокампа, чем те, кто проходил менее 4000 шагов.Ученые выяснили, что плотность тканей в этих областях коррелирует с лучшей когнитивной функцией. Более активная группа участников эксперимента также показала значительно лучшие результаты в тестах на внимание, скорость обработки информации, память и набор умственных навыков, которые позволяют людям строить планы и достигать целей. Более низкая физическая активность коррелирует с менее плотной структурой мозга и низким уровнем когнитивных способностей.«Немногие исследования пытались выяснить, как физическая активность влияет на плотность структур мозга. Плотность – более точный показатель состояния мозга, чем объем. Она может помочь отслеживать тонкие изменения в мозге значительно раньше, чем начнут наблюдаться изменения объема, и это может предсказать снижение умственных способностей», - рассказала Прабха Сидтарт (Prabha Siddarth), ведущий автор исследования, сотрудник Института нейробиологии и человеческого поведения Калифорнийского университета.Ученые полагают, что в ходе следующих экспериментов они смогут отслеживать активность участников в течение более длительного периода, чтобы лучше понять причины «истончения» гиппокампа.