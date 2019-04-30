Названы лучшие специи, сжигающие вес

Обычные приправы могут способствовать похудению.Многие люди придерживаются диеты, стараясь сбросить лишний вес, но не только правильный подбор продуктов способствует похудению. Учёные назвали приправы, употребление которых помогает сжигать жир и уменьшать количество калорий.Учёные отмечают, правильное питание должны дополнять приправы, и лучшей из них для похудения является корица. Употребляя натощак всего четверть чайной ложки за час до еды, человек в 20 раз увеличивает скорость обмена углеводов. Лучше всего ей есть с мёдом, растворённым в воде. Это поспособствует расщеплению жировых отложений, снизит уровень холестерина в крови и глюкозы. Не менее полезным в этом плане является чёрный и кайенский перец.Первый борется с жировыми отложениями и сжигает калории, улучшая пищеварение, а второй ускоряет в организме обмен веществ. Имбирь также позволит сделать фигуру стройнее. Пряность утоляет чувство голода, ускоряет метаболизм и разжижает кровь. Куркума имеет иные действия и позволит вывести лишнюю воду, снизить тягу к сладкому и предотвратит образование жировых клеток.В списке специалистов не последнюю роль занимает кардамон. Эта специя обладает почти всеми вышеперечисленными свойствами. Также для налаживания работы организма и пищеварительной системы нужно есть хрен и анис.