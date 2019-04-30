Врачи рассказали, как яблоки влияют на сердце

Этот фрукт рекомендуется употреблять ежедневно.Женщинам нужно есть яблоки, чтобы иметь здоровое сердце. Два яблока в день значительно сокращают им количество холестерина в сосудах, эффективно снижая риск сердечной патологии.К выводу о том, что употребление всего двух яблок в день может защитить женщин от возникновения болезней сердца, пришли ученые из Университета Флориды. В пользу такого мнения говорят результаты проведенного эксперимента с участием 160 женщин.Участниц испытаний поделили на две группы. В одной группе женщины ежедневно получали по 75 граммов высушенных яблок (это все равно, что два свежих яблока среднего размера). Употреблять яблоки следовало в течение года, на протяжении которого женщины периодически сдавали на анализ кровь.Наблюдения и данные медосмотров показали: употребление яблок эффективно снижает повышенный холестерин в женском организме. Так, спустя три месяца ежедневного употребления двух яблок уровень общего холестерина у испытуемых понизился на 9%, а уровень «плохого» холестерина - на 16%. Спустя полгода показатели общего холестерина продемонстрировали снижение на 13%, а показатели «плохого» холестерина – на 24%.«Особенно благотворно потребление яблок сказывается на здоровье женщин во время менопаузы», - отметили авторы эксперимента.