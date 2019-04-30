Этот вид рыбы медики рекомендуют сердечникам

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Омега-3 жирные кислоты важны для организма.Специалист рассказала о пользе рыбы и о ее ценности для организма.«Рыба - хороший источник белка, ненасыщенных жирных кислот и витаминов А, Е и D. Но в первую очередь она содержит омега-3 жирные кислоты. Они должны поступать в организм с продуктами питания, так как не вырабатываются в организме, Омега-3 жирные кислоты участвуют во многих важных процессах в организме. Например, они важны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».А чуть ниже объяснила, какая именно рыба является самой полезной:«Хорошим источником омега-3 кислот является сельдь. Помните, что рыбу есть нужно обязательно, причем жирную из холодных морских глубин: сельдь, скумбрию, лососевые». - заключила диетолог.