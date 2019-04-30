Врачи нашли в хлебе опасное вещество

Названа еще одна скрытая опасность хлеба.Пропионат, который используется в качестве добавки при выпечке хлеба для предотвращения образования плесени, может привести к повышенному уровню гормонов, связанных с риском развития ожирения и диабета.К такому выводу пришли исследователи Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета.В ходе эксперимента мышам вводился пропионат, после чего у лабораторных грызунов резко активизировалась симпатическая нервная система и, как следствие, повышался уровень гормонов, среди которых глюкагон и норадреналин, а также недавно открытый белок, связывающий жирные кислоты FABP4.Эти гормоны способствовали тому, что клетки печени у мышей стали вырабатывать больше глюкозы, приводя к гипергликемии, которая является характерным признаком диабета.Кроме того, исследователи выяснили, что регулярное введение мышам дозы пропионата, эквивалентной той, которая обыкновенно поступает в пищу человеку, приводит к значительному набору веса и инсулинорезистентности.Во второй части исследования приняли участие 14 здоровых добровольцев, которые были разделены на две группы. Люди в одной из них получали еду, содержащую один грамм пропионата, а в другой - пищу с плацебо.Образцы крови собирали перед едой, в течение 15 минут после еды и каждые 30 минут в течение четыре часов. Оказалось, что употребление продуктов с пропионатом также увеличивало выработку гормонов, провоцирующих метаболические нарушения.