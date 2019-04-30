Самые вредные перекусы: чем нельзя заедать голод

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Когда мы пытаемся правильно питаться, то стоит менять пищевые привычки постепенно, но уверенно, чтобы это не привело к стрессу.Менять нужно не только все основные приемы пищи, но и перекусы. Нутрициолог и врач-терапевт Саша Фомина назвала продукты, которыми не стоит перекусывать.1. БананЭто чистый сахар и немного клетчатки. Гликемический индекс (ГИ) у банана 60.Поэтому, съев только его в 11 утра вы получите резкий всплеск инсулина, можете не дотерпеть до обеда и будете думать о еде до самого вечера.Чем заменить: фруктами с низким ГИ или овощами.Гликемический индекс – что это?Это рейтинг продуктов по тому, насколько быстро они поднимают уровень сахара. То есть гликемический индекс показывает, насколько быстро пища станет глюкозой в крови. Чем он ниже, тем лучше. Индекс каждого продукта зависит от нескольких факторов: сколько в нем углеводов, какая часть из них сахар, и сколько клетчатки. Чем меньше сахара и больше клетчатки, тем лучше.2. Фаст-фудЧаще всего при приготовлении питания фаст-фуда используют некачественные (дешевые) продукты. А могут использовать и повторно, к примеру, масло для жарки картофеля.Такая пища является высококалорийной, а иногда просто опасной.Чем заменить: овощными салатами.3. Пирожные, печенье, тортики и творожок с вареньемЖирный углеводный продукт – это серьезная нагрузка на поджелудочную и печень и немного больше жира на боках в кратчайшие сроки.Важно помнить, что, кроме сахара в промышленном производстве вкусненького, используются некачественный жир и модификаторы вкуса.Чем заменить: орехи. Это тот самый продукт, который нужен для получения полезных жиров. А главное быстро и сытно.4. Колбасные изделияКогда мы употребляем мясо, то забываем о количестве крахмала, жира в этих изделиях.Чем заменить: вареным мясом, креветками, в крайнем случае – рыбными консервами.5. СухарикиОни имеют очень высокий ГИ, что вызывает еще больший аппетит.Чем заменить: овощами. Попробуйте их мелко нарезать.Эксперт отметила, что полезный перекус – это дело привычки и доступности. Сделайте доступное полезным.