Ученые выяснили, к чему может привести отказ от завтрака

От утреннего приема пищи лучше не отказываться.Ученые из области диетологии и правильного питания провели исследование и выяснили, что пропуская завтрак, тем самым повышаете риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.В исследовании принимали участие 6550 человек в возрасте от 40 до 75 лет. Само исследование проводилось в период с 1988 по 1994 год.В результате ученые выяснили, что люди, которые в течение долгого времени сознательно отказывались от завтрака, гораздо чаще были склонны к ожирению, повышению уровня холестерина и кровяного давления, а также диабета второго типа и метаболического синдрома.Исследователи заявили, что отказ от завтрака не всегда приводит к таким тяжелым последствиям. Ученые не учитывали состава потребляемой на завтрак еды, а только принимали во внимание сам факт ее применения утром.