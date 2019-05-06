Медики объяснили, к чему приводит отказ от кофеина

Названы десять преимуществ такого отказа.Эксперты составили Топ-10 плюсов отказа от кофеина. При этом авторы списка отметили, что речь идет не только о прекращении употребления кофе, но и чая, а также энергетиков и газировки.На первом месте рейтинга оказался плюс в виде меньшей тревожности. Дело в том, что избыток кофеина вызывает сильную обеспокоенность, скачки энергии и выработку стрессовых гормонов. Второе место досталось крепкому сну, который вернется после отказа от кофеиносодержащих напитков.Третья строчка Топ-10 отошла абсорбции нутриентов. Дело в том, что при отказе от кофеина, организм человека начинает более эффективно поглощать некоторые полезные вещества. Это происходит поскольку в кофе содержатся танины, замедляющие абсорбцию таких элементов как железо, кальций и витамины группы B.Четвертое место отведено здоровым зубам. Дело в том, что кофеин, чай и другие подобные напитки ухудшают цвет эмали. Пятая строчка оказалась у сбалансированных гормонов у женщин. Как показывают многочисленные исследования, кофеин меняет у представительниц прекрасного пола уровень эстрогена, что может негативно сказаться на здоровье.На шестой позиции рейтинга - снижение артериального давления, что происходит при отказе от кофе. Седьмое место отошло сбалансированной химии мозга. Дело в том, что кофе делает человека не только более энергичным, но и более раздражительным. Если убрать кофе, уйдут и перепады настроения. Восьмая строчка - у меньшего количества головных болей. Спустя несколько дней после отказа от кофеина, этот симптом исчезает навсегда.На девятом месте - здоровое пищеварение. В случае употребления кофе часто возникают расстройства, поскольку кофеин оказывает на кишечник слабительное действие. На последней строчке рейтинга оказалось возвращение молодости. Кофеин нарушает процессы формирования коллагена, который крайне необходим для молодости кожи.