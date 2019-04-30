Эти продукты опасно долго хранить после праздников

Остатки каких блюд стоит выбросить.Традиционно к Пасхе украинские хозяйки готовят щедрый богатый стол для всей семьи. Столы буквально ломятся от мясных блюд, салатов и различной выпечки. Медики говорят, что украинцы нередко потом еще неделю, а то и больше, доедают праздничные блюда. А такого делать нельзя. Это крайне негативно сказывается на здоровье и даже может стать причиной серьезного отравления.Сейчас на улице уже весна, а значит в помещении достаточно тепло. Следовательно, все блюда, выставленные на стол, уже не могут повторно убирать в холодильник и несколько дней доедать. За сегодня-завтра придется все съесть, поэтому готовить блюда огромными партиями не советуют."Неправильное хранение и нарушение технологии приготовления и длительное пребывание продуктов на столе могут спровоцировать серьезные отравления. Особенно опасны мясные блюда и салаты, уже заправленные майонезом. Одним из наиболее опасных традиционных блюд на праздничном столе является холодец или заливная рыба. Часто после того, как холодец сварился, мясо перебирают руками, туда попадают бактерии, которые тут же начинают множиться. В итоге срок годности этого деликатеса сокращается максимум до суток", - подчеркнула медик.После приготовления салатов, не стоит тут же добавлять майонез или соус. Конечно, так салат лучше пропитается, но, к сожалению, и тоже испортится быстрее, отметила медик."Не стоит выставлять сразу несколько огромных мисок с салатами на стол, по мере того, как будет съеден салат из одной тарелки, его лучше подсыпать из холодильника", - добавила специалист.Не стоит также хранить несколько дней приготовленную на костре мясо. Конечно, шашлык и стейки будут вкусными и на следующий день, но многократное разогревание мяса в разы увеличивает его вредоносность за счет роста числа канцерогенов.