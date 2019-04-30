Врачи рассказали, о каких нарушениях сигнализирует зевота

Иногда зевота является сигналом опасности.Хроническая усталость, стресс и не только. Иногда зевота может сигналить об опасных нарушениях, происходящих в организме.Ученые отмечают, что зевота является полезным рефлексом, который помогает охладить мозг и усилить когнитивную деятельность. Но также специалисты указывают на случаи, когда зевота является сигналом опасности.Хроническая усталость. Если в последнее время вас стала все чаще посещать зевота, и это происходит на протяжении нескольких недель, не игнорируйте данный сигнал. Регулярная зевота может быть следствием повышения в крови уровня гормона кортизола, что происходит, когда человек подолгу пребывает в состоянии стресса. Также при этом могут наблюдаться нерегулярное сердцебиение, боль в груди, учащение дыхания, головная боль.Нарушения в сердце. Зевота может возникать в результате понижения кровяного давления и замедления сердечного ритма, свидетельствующих о неблагоприятных процессах в системе сердца и сосудов. Стоит провериться, если наряду с зевотой проявляются такие признаки, как неглубокое дыхание, нарушение походки, тошнота, боли в груди.Нарушения в печени. При заболеваниях печени имеют место гормональный дисбаланс и сильная усталость. С ними связаны и механизмы зевоты. Если помимо зевоты имеются потеря аппетита или тошнота, отечность, - нужно обращаться к специалистам.Рассеянный склероз. У человека с рассеянным склерозом поражается ствол головного мозга и проявляются непроизвольные рефлексы, - например, в виде постоянного зевания. Другими симптомами данного нарушения являются ухудшение качества зрения, проблемы с равновесием, онемение в конечностях.Инсульт. Зевота бывает предвестником инсульта. Но, помимо нее, при инсульте должны наблюдаться и другие явления – перекошенность в лице, неспособность легко поднять руки кверху, изменения в речи. При инсульте температура тела и мозга повышается, что и провоцирует желание зевать.