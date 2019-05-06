Стало известно, можно ли совмещать фитнес и алкоголь

Алкоголь сводит результат к нулю.Праздники – это всегда веселье, отдых, еда и алкоголь. Обычно режим «давай после майских» включается не только на работе, но и в отношениях с фитнесом. Весь усердный труд в зале, подготовка к лету и желанный рельеф накрываются медным тазом – точнее, куличами и несколькими бокалами вина. Предлагаю разобраться в этом треугольнике - вы, фитнес и алкоголь.Бокал перед тренировкой: да или нет?Если вы выпили перед тренировкой, чтобы расслабиться, тогда зачем теперь напрягать себя фитнесом? Это двойной стресс для организма, а такая тренировка скорее будет напоминать мучение и никакой пользы не принесет. Под воздействием алкоголя упражнения даются сложнее и нарушается координация. Организм обезвожен, а значит, мышцы будут «задыхаться» от недостатка кислорода.Потрудились в зале – можно и бокальчик. Или нет?Вам может показаться, что бокал вина или шампанского после тренировки не причинит вреда. Но сразу после тренировки начинаются процессы восстановления. Тело становится сильнее, гибче, в общем привыкает к изменениям. Если в этот момент вмешивается алкоголь, то организм не будет правильно адаптироваться к нагрузке, а значит, результат тренировки сводится к нулю.Как если бы вы заказали такси, заплатили таксисту, но никуда не поехали. Ресурс потрачен, а результата лично для вас – никакого. И вспомните свои ощущения после успешной тренировки. Разве есть желание выпить после часа, проведенного в зале? Наверняка, нет. Вы чувствуете себя классно, ощущаете, что перезарядились и готовы хоть горы свернуть. Алкоголя попросту не хочется.Когда можно выпить?Алкоголь - это часть культуры, удовольствие и традиция. Но только до тех пор, пока эта «культура» не становится разрушительной для здоровья. Если алкоголь не мешает тренироваться, вести полноценную жизнь и чувствовать себя отлично, можно позволить себе бокал вина в те дни, когда у вас нет тренировки.Фитнес, похудение, алкоголь. Есть ли последнему место в цепочке?Если вы хотите похудеть, употребление алкоголя необходимо свести к минимуму. Один бокал сухого вина не принесет вреда организму, но будьте осторожны, после него слабеет самоконтроль и можно случайно позволить себе лишние закуски. Давайте не будем забывать, что алкоголь – это пустые калории, которые подавляют окисление жиров и повышают аппетит. Следите за количеством и качеством еды и не выходите за рамки вашего калоража, необходимого для похудения.Чек-листКонечно, накануне праздников все правила забываются, но у меня для вас есть напоминание, которое стоит повесить на холодильник или поставить как обои на смартфоне. Читайте и не забывайте:? Много алкоголя – вредно.? Нужно отказаться от алкоголя перед тренировкой и после нее. Даже от одного бокала.? Излишнее употребление алкоголя мешает похудению.? Можно выпить бокал вина в праздники с удовольствием и без последствий. Но только если у вас нет проблем со здоровьем. И помните, во всем важна мера.