Как правильно разучиться пить чай без сахара

Некоторым людям советуют отказаться от сахара.Лучше, когда человек плавно снижает количество сахара, а не отказывается от него разом. Таковы результаты исследования.Некоторым людям эксперты советуют употреблять меньше сахара, и это касается добавления данного продукта в любимые напитки вроде чая и кофе. Кому-то может показаться, что чай без сахара употреблять невозможно, так как он становится неприятным на вкус.Ученые из Университетского колледжа Лондона опровергли это предположение. Оказывается, человек вообще способен не почувствовать отсутствия сахара в чае, но только в том случае, если он будет подходить к решению этой задачи правильно.Так, резкий отказ от сахара, вне всяких сомнений, сделает чай не слишком приятным для человека. Однако если люди будут постепенно добавлять всё меньше и меньше сахара в чай, то со временем они привыкнут к новому вкусу, и он останется для них таким же приятным, как и чай с привычным содержанием сахара.Отметим, что традиционно эксперты не рекомендуют употреблять в день более 7 чайных ложек сахара. Это касается не только того, что мы сыплем в чай и кофе, но и содержащих сахар продуктов питания. Среднестатистический россиянин, как показывает практика, употребляет в два-три раза больше сахара в день.Чаще всего в качестве распространённой альтернативы сахара рекомендуются искусственные подсластители вроде сахарозы или аспартама. Однако исследования показывают, что из этих подсластителей в организме человека происходят резкие скачки уровня сахара в крови, и люди чаще набрасываются на разного рода пищу. В результате, на подсластителях человек начинает получать больше калорий, чем когда он употреблял настоящий сахар.