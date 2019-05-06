Названы последствия отказа от чистки зубов

Повышается риск развития болезней сердца.Таким детям уже во взрослом возрасте чаще грозят инфаркты и инсульты. В этом виновны болезни десен, приводящие к воспалительным процессам.Очередное исследование показало, насколько важно родителям делать всё для того, чтобы их дети регулярно чистили зубы. Оказалось, что отказ от этого базового правила гигиены намного увеличивает последующий риск развития болезней сердца.Авторы исследования наблюдали за 755 человек в течение 27 лет с момента их раннего детства и до взрослой жизни. Оказалось, что дети с кариесом и болезнями десен значительно чаще впоследствии демонстрировали атеросклероз или закупорку бляшками артерий. Эта патология ограничивает циркуляцию по организму насыщенной кислородом крови, что увеличивает опасность инфарктов, инсультов и преждевременной смерти.Болезни десен вникают в тот момент, когда бактерии в бляшках инфицируют ткани, поддерживающие наши зубы. Организм некоторых людей чрезмерно сильно реагирует на эти бактерии, что провоцирует избыточные воспалительные процессы. Данные воспаления могут постепенно повреждать кровеносные сосуды, что приводит к атеросклерозу, провоцирующему сердечно-сосудистые заболевания.Исследование проводилось учеными из Университета Хельсинки, которые убедительно подтвердили в очередной раз связь между болезнями десен и заболеваниями сердца и сосудов. Ранее наука неоднократно приходила к похожему выводу, однако ученые ещё плохо понимали, как здоровье полости рта в детстве влияет на общее состояние здоровья человека во взрослые годы.