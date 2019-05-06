Диетологи назвали каши, которые незаслуженно перехваливают

Однозначно полезных каш нет.Каши считаются полезными, но на самом деле однозначно полезных каш нет – у всех есть минусы. Диетологи назвали каши, которые перехваливают за оздоровительные свойства.По словам диетолога Анны Коробкиной, каши на 70-80% состоят из углеводов, которые метаболизируются организмом в глюкозу, усвоение которой способствует росту сахара в крови. На этом фоне замедляется метаболизм и активнее образуется жир. Хотя бы по этой причине ни одну из каш нельзя назвать суперполезной, людям со склонностью к полнотеи повышенному аппетиту, есть каши следует в очень небольшом количестве.Диетолог Ольга Кузнецова отметила, что кашей, способствующей росту производства глюкозы и сахара в крови, является, к примеру, манная. Этой кашей часто стараются накормить детей, но следует знать: манка для них может быть опасной. В ней содержится мукополисахарид, угнетающий деятельность ворсинок кишечника и мешающий таким образом нормальному всасыванию питательных веществ в кровь. Помимо этого, в присуствует фитин, нарушающий усвоение кальция и витамина D.Помимо манной каши, быстрому метаболизму глюкозы в организме содействует употребление рисовой и кукурузной каш. Эти три каши считаются худшими по гликемическому индексу, и тем, для кого важен контроль сахара в крови, от их употребления лучше отказаться. В отношении риса специалисты дают совет: употреблять предпочтительнее наименее обработанный, например, бурый. Белый или шлифованный рис практически не содержит минералов и витаминов, так что утверждения о пользе рисовой каши явно преувеличены.Еще один пример – овсянка, «королева» полезных завтраков. Так думаю многие, и едят овсяную кашу едва ли не каждый день. Между тем, овсянка содержит фитиновую кислоту, которая тормозит всасывание в кишечнике кальция, а также способствует его вымыванию из костей. Детям и пожилым людям (особенно женщинам) есть овсянку диетологи советуют в очень умеренных количествах.Также свойством мешать усвоению кальция обладает гречневая каша. Ее «невероятная польза» - это всегда преувеличение, идеальных каш не бывает. Ежедневное употребление гречки, по словам диетологов, может приводить к запорам. У людей с проблемами пищеварения эта каша провоцирует образование газов, желудочных спазмов и вздутия живота.