Педиатр рассказал, можно ли давать обезболивающие детям

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Как действовать, когда режутся первые зубыДоктор Евгений Комаровский ответил на важный вопрос, которым часто задаются родители малышей, столкнувшиеся с первыми трудностями при прорезывании молочных зубов. .Так, по мнению Евгения Комаровского, обезболивающие мази, кремы и капли для детей, у которых начинают прорезываться зубы, можно применять, но с осторожностью.Если вы все же решились воспользоваться, к примеру, обезболивающими гелями, вы должны быть точно уверены, что беспокойство и капризность ребенка связаны именно с прорезыванием зубов.Комаровский советует: перед тем, как воспользоваться обезболиванием, нужно проконсультироваться с врачем."Мама должна для начала с помощью доктора убедиться в том, что причина вашего беспокойства именно зубы. То есть, не вы должны экспериментировать", - говорит Евгений Олегович.Если же причина плохого сна, раздражительности и плача малыша, все же зубы, педиатр рекомендует использовать обезболивающие на ночь и в свечах. Это даст шанс родителям ночью поспать.