О чем может сигнализировать внезапное изменение оттенка кожи

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Как распознать болезнь.Медики рассказали, о развитии каких болезней в организме может говорить неожиданное изменение оттенка кожи. Часто это веский повод обратиться к врачу и лучше следить за своим здоровьем.Нередко изменение оттенка кожи выступает симптомом сбоя в работе внутренних органов. Если кожа становится тусклой, высока вероятность наличия проблем с ЖКТ, также такое проявление может иметь связь со стрессом, недосыпом или хронической усталостью. Когда кожа кажется нетипично бледной, следует обратить внимание на щитовидную железу, сердце и легкие, в то время как смуглость способна свидетельствовать о дефиците гормона надпочечников.При гипертонии может проявляться покраснение, аналогичный симптом наблюдается при проблемах в работе сердечно-сосудистой системы или повышенной выработке эритроцитов. Желтый оттенок кожи в большинстве случаев указывает на болезни поджелудочной, печени или селезенки.