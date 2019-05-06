Врачи рассказали, кому вредно пить кефир

Кефир - во многих отношениях полезный продукт. Однако некоторым людям употреблять его нужно с осторожностью, напомнила врач-диетолог Лидия Ионова.Кефир за счет входящих в его состав микроэлементов и витаминов помогает восстанавливать природный баланс человека. Как источник ценного для организма кальция он даже превосходит молоко. И все же некоторым людям стоит с осторожностью относиться к употреблению кефира, заметила специалист.В частности, кефир, как и все продукты на основе грибковых культур, не рекомендуется тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кандидозом. Кроме того, кефир может провоцировать неприятные симптомы у людей, не переносящих лактозу.Лидия Ионова указала на то, что страстные любители кефира рискуют заполучить избыток насыщенных жиров, к которым относится и молочный жир, содержащийся в кефире. Большое количество насыщенного жира в питании угрожает здоровью сосудистой системы."Два выпитых стакана кефира - это 6 граммов жиров. А день человеку требуется около 15 граммов. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно выбирать напиток с наименьшей долей жирности", - посоветовала диетолог.По мнению врача, оптимально употреблять по стакану кефира через день.