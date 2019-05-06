Названо растение, помогающие улучшить зрение

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Полезные свойства этого растения поражают.Специалисты доказали, что петрушка - это не только вкусно, но еще и очень полезно.Для хорошего зренияЗа укрепление зрения в петрушке отвечают следующие микроэлементы:антиоксиданты, защищающие клетки от воздействия окислительного стресса;витамин А, важен для правильного видения, позволяет адаптироваться в темноте;витамин С - снижает риск развития старческой катаракты;Для крепкого сердцаВ листьях петрушки около 554 мг калия на 100 г, что позволяет петрушке увеличивать выведение натрия через почки и снижать артериальное давление.Помимо этого, данный вид зелени является одним из лучших источников питательных веществ с антиоксидантным действием: витамин С, А, Е, марганец, цинк, медь и флавоноиды.Для красивой кожиВ 100 г петрушки содержится 133 мг витамина С, который стимулирует выработку коллагена, необходимого для упругости и эластичности кожи. При наличии дефицита этого вещества, кожа становится дряблой, быстро стареет и теряет приятный вид.