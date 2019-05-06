Развенчаны популярные мифы о причинах рака

Специалисты объяснили, правда ли, что некоторые повседневные вещи провоцируют развитие опухолевых процессов.Так, в число мифических причин рака вошли пищевые добавки, электромагнитное излучение (в частности, от микроволновых печей), стресс, ГМО-продукты и пластиковые изделия.Среди возможных причин можно отметить курение и длительное пребывание на солнце. Однако и они не являются гарантированным обстоятельством, ведущим к раку.Каковы же настоящие причины возникновения и развития раковых опухолей?Наверное, все мы когда-то слышали историю о том, что чей-то дедушка всю жизнь пил крепленый портвейн и курил «Беломор», работал на вредном производстве, но при этом был абсолютно здоровым, а умер в возрасте 97 лет от несчастного случая.И в то же время слышим о крепком атлете тридцати лет, который регулярно тренируется, не вылезая из спортзала, придерживается здорового образа жизни и т.д., неожиданно заболевает раком.Почему так произошло? Ответ на этот вопрос дал авторитетный израильский онколог Цви Бернштейн на Первом форуме онкопациентов, который прошел 3 февраля в Киеве. Он отметил:«В 66% случаев мутации случайны. Не зависят ни от окружающей среды, ни от наследственности. Поэтому запомните главное: ничего из того, что вы сделали или не предусмотрели не делает вас ответственным за вашу болезнь».