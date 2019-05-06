Семь болезней, которые могут протекать бессимптомно
Болезни, о наличии которых ты можешь даже не догадываться.
Сахарный диабет
Статистика гласит, что практически каждый второй диабетик узнает о своем диагнозе случайно. До этого люди с сахарным диабетом даже не догадываются о наличии столь серьезного заболевания, поскольку, зачастую, его симптомы отсутствуют.
Артериальная гипертензия
Пациенты с этим диагнозом обычно не могут вспомнить, когда и как у них началось заболевание.
Гепатит
На протяжении нескольких лет эта опасная болезнь может полностью разрушать организм человека изнутри, оставаясь при этом незамеченной. Именно поэтому так важно регулярно проходить медосмотры.
Жировой гепатоз
Иными словами, это ожирение печени. Как правило, процесс накопления жировых клеток вокруг этого органа проходит безболезненно. Однако последствия могут быть весьма плачевными.
Рак толстой кишки
Коварность этого вида рака и заключается в его бессимптомности. Именно поэтому уровень смертномти от этой болезни столь высок.
Рак шейки матки
Эксперты отмечают, что, порой, вовремя обнаружить это опасное заболевание можно только во время профилактического осмотра у гинеколога.
Рак кожи
Если не говорить о меланоме, единственным заметным симптомом может оказаться красное шелушащееся пятно на любом участке кожи, которое со временем попросту исчезает.
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