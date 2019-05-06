Семь болезней, которые могут протекать бессимптомно

Как правило, они дают о себе знать только на последних стадиях. Тем не менее, знать о них следует каждому.Болезни, о наличии которых ты можешь даже не догадываться.Сахарный диабетСтатистика гласит, что практически каждый второй диабетик узнает о своем диагнозе случайно. До этого люди с сахарным диабетом даже не догадываются о наличии столь серьезного заболевания, поскольку, зачастую, его симптомы отсутствуют.Артериальная гипертензияПациенты с этим диагнозом обычно не могут вспомнить, когда и как у них началось заболевание.ГепатитНа протяжении нескольких лет эта опасная болезнь может полностью разрушать организм человека изнутри, оставаясь при этом незамеченной. Именно поэтому так важно регулярно проходить медосмотры.Жировой гепатозИными словами, это ожирение печени. Как правило, процесс накопления жировых клеток вокруг этого органа проходит безболезненно. Однако последствия могут быть весьма плачевными.Рак толстой кишкиКоварность этого вида рака и заключается в его бессимптомности. Именно поэтому уровень смертномти от этой болезни столь высок.Рак шейки маткиЭксперты отмечают, что, порой, вовремя обнаружить это опасное заболевание можно только во время профилактического осмотра у гинеколога.Рак кожиЕсли не говорить о меланоме, единственным заметным симптомом может оказаться красное шелушащееся пятно на любом участке кожи, которое со временем попросту исчезает.