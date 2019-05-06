Назван сок, разрушающий зубную эмаль
Всем известно, что гранат являет собой мощнейший антиоксидант, который стимулирует иммунитет, снижает риск закупорки артерий и атеросклероза. Сок граната назначают при малокровии, истощении, авитаминозе, анемии, цистите, респираторных инфекциях.
«В чистом виде не сок граната не рекомендован никому, очень многие в погоне за пользой, причиняют своему организму вред просто потому, что не знают этого простого правила, - говорит врач. – Кислоты, содержащиеся в гранате, при сильной концентрации буквально разъедают зубную эмаль и раздражают стенки желудка».
Гранат, помимо прочего, является сильным закрепляющим средством, потому при проблемах с пищеварением, часто употреблять его не стоит.
Эксперт также напомнил, что этот плод противопоказан больным язвенной болезнью желудка и гастритом.
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