Назван сок, разрушающий зубную эмаль

Столь ценный источником витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, как гранатовый сок, оказывается, имеет множество противопоказаний и но в чистом виде разрушает зубную эмаль и раздражает желудок.Всем известно, что гранат являет собой мощнейший антиоксидант, который стимулирует иммунитет, снижает риск закупорки артерий и атеросклероза. Сок граната назначают при малокровии, истощении, авитаминозе, анемии, цистите, респираторных инфекциях.«В чистом виде не сок граната не рекомендован никому, очень многие в погоне за пользой, причиняют своему организму вред просто потому, что не знают этого простого правила, - говорит врач. – Кислоты, содержащиеся в гранате, при сильной концентрации буквально разъедают зубную эмаль и раздражают стенки желудка».Гранат, помимо прочего, является сильным закрепляющим средством, потому при проблемах с пищеварением, часто употреблять его не стоит.Эксперт также напомнил, что этот плод противопоказан больным язвенной болезнью желудка и гастритом.