Чем опасны укусы клещей и как уберечься от них

С приходом весы во всех регионах страны начали просыпаться клещи.Хотя стоит отметить, что сезон клещей, в последние годы в связи с изменением климата и, как следствие, погодных условий, стал едва ли не круглогодичным – последний случай фиксируется, как правило, уже в начале зимы, а первый – еще до календарного наступления весны. Но, самое главное, что клещи – это не только не приятно, но и довольно опасно.Переносчики заболеванийКак констатирует врач Виктория Савицкая, в украинском обществе опасность от укуса клещей часто недооценивают, либо же, наоборот, – панически боятся. И то, и другое – неправильно. Потому стоит знать простые правила безопасности, уловки, которые помогут снизить риск укуса и, главное, - что делать, когда укуса избежать не удалось.«Каждый клещ потенциально опасен. Его укус – это лотерея, ведь мелкие кровопийцы являются переносчиками множества болезней и инфекций. В Украине, к счастью, их намного меньше, чем в большинстве других стран, где распространены кровопийцы – это облегчает диагностики и позволяет быстрее реагировать. Наиболее распространенная - болезнь Лайма, или лайм-боррелиоз. Случаи заболевания фиксируются ежегодно и в большом количестве – за минувший год таковых было более 2,4 тысячи», - рассказала врач.Болезнь лечится довольно просто, но только при условии, что она вовремя диагностирована, а это возможно только в условиях клиники и наличия спецоборудования, что является еще одним доводом не заниматься самолечением.Энцефалит, который является главной страшилкой, связанной с клещами, в Украине мало распространен, за минувший год был зафиксирован только один такой случай. Наиболее опасными регионами, в данном контексте, являются Крым, Волынь и Львовщина.«Тем не менее, даже один случай на тысячи – это прецедент, потому эксперты никогда не исключают и такой риск. Надо учитывать, что данное заболевание может быть смертельно опасным либо привести к инвалидности», - добавила врач.Эксперт также добавила, что данная инфекция куда чаще фиксируется в европейских странах. Потому туристам стоит проявить повышенную бдительность, особенно если они любят в поездках гулять по лесам, паркам и зеленым зонам.Стоит также помнить, что помимо серьезных инфекций, клещи могут вызвать нарывы и раздражение кожных покровов, что при неправильной обработке также может обернуться печальными последствиями.«В случае если паразит удален неправильно и несвоевременно, на пораженном участке кожи может образоваться язва, так как нередко голова клеща остается под кожей и начинает гнить. Потому, если клещ был обнаружен не сразу и успел глубоко впиться, не стоит рисковать и удалять его самостоятельно, специалист сделает это за считанные минуты и совершенно безопасно и безболезненно», - говорит врач.Наиболее высокая активность клещей фиксируется в апреле-мае и августе-сентябре, однако не стоит думать, что в другие месяцы опасность отсутствует. Начеку стоит быть практически круглый год. Особенно это касается любителей отдыха в лесу и прогулок на природе и по городским паркам, где клещей также великое множество.Зона опасностиГоворить о том, в какое время суток, на какой местности и в какую погоду клещи являются наиболее опасными, - значит, обманывать самого себя. Так как риск «встречи» с ними в зеленых зонах, впрочем, как в городских парках, на лужайках, и даже вблизи газонов возле многоэтажек довольно высок. Тенденция просматривается в том, что в сильную жару клещи менее активны, а во влажную погоду начинают высматривать своих жертв и массово выходят на охоту.Нельзя также говорить о том, что клещи водятся только в определенных посадках и обитают на тех или иных деревьях – даже если четко обозначать их любимые места, в течение суток клещи могут преодолевать большие дистанции. Замечено, однако, что чаще жертвами кровососов люди и животные становятся вблизи пастбищ, на опушке леса, в лесонасаждениях, рядом с прогалинами и заболоченными местностями. Традиционно больше всего клещей в старых хвойно-лиственных лесах и на обочинах лесных дорог. Это связано с комфортными для паразитов условиями, потому именно в таких зонах они задерживаются.Еще один миф о клещах связан с тем, что они якобы прыгают на своих жертв с деревьев. Как правило, свой обед клещи выжидают на невысокой растительности, зачастую на нижней стороне листа. И не прыгают, а ждут пока потенциальная жертва, проходя мимо, заденет травинку ногой, что позволит ему тут же напасть и там уже, пробираясь по одежде, выбрать удобное место для укуса.Свести к минимуму рискиКонечно, полностью обезопасить себя от укуса клеща не под силу никому, но можно свести риски к минимуму, если вовремя заметить кровопийцу и не привлекать внимание клещей при отдыхе на природе.«Наиболее часто клещи закрепляются в складках кожи. При этом они выделяют некие вещества, которые фактически действуют как анестезия, чтобы человек их попросту не почувствовал. Потому после возвращения из леса, стоит принять душ, просмотреть все участки тела, особенно в «сложных» местах, как, например, за ухом, под коленом, на локтях и зоне подмышек.Перед походом в парк или лес заранее продумайте наиболее безопасный наряд - длинные брюки и плотное белье. Вместо топов, открытых маек и футболок лучше выбрать рубашку с рукавом, чтобы в закрытой одежде не было жарко, выбирайте натуральные ткани и светлые тона», - советует специалист.Эксперт также рекомендует не игнорировать современные защитные спреи и кремы от насекомых.Всю одежду после возвращения с пикника или отдыха в лесу или парке отправляйте тут же в стирку – имейте в виду, клещ может прицепиться к ткани и ждать, когда вы снова наденете майку.Как удалить паразитаКлещи очень маленькие и потому заметить их довольно сложно, а правильно удалить – еще сложнее. Потому по возможности всегда лучше обратиться к медспециалисту, который не только удалит клеща, но и оценит риски заражения и, если нужно, пропишет медикаменты для профилактики.«Не стоит игнорировать возможности современной медицины, ведь в настоящее время такие проблемы решаются за минуты, к тому же в сезон в каждом регионе Украины круглосуточно работают пункты, где квалифицированные эксперты окажут комплексную помощь», - добавила врач.Если обратиться к медику нет возможности, удалить клеща нужно самостоятельно, расшатывая его туловище из стороны в сторону тонким пинцетом или петелькой из нитки. При этом главное не медлить с этой процедурой. После извлечения кровососа, пораженное место нужно обработать йодом.«При самостоятельном извлечении клеща убитого паразита лучше сохранить в колбочке или небольшой баночке. В случае появления неприятных симптомов паукообразное может понадобиться, чтобы проверить его на наличие инфекций и вирусов», - говорит врач.Если клещ был вынут в первые часы после того, как впился в кожу, вы практически можете быть уверены в своей безопасности, говорит эксперт. Но за самочувствием и температурой тела все же стоит последить. Тем более это важно, если вы заметили клеща день спустя или еще позже.