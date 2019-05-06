Врачи изобрели капсулу, помогающую похудеть

Волшебная таблетка для похудения: изобрели капсулу, которая сожжёт лишний жир.Зарубежные ученые изобрели уникальную капсулу, которая поможет страдающим ожирением меньше есть, а соответственно контролировать свой вес.По данным агентства Science Daily, секрет успеха в борьбе с лишним весом данного изобретения заключается в том, что капсула при попадании в желудок способна самостоятельно надуваться, вызывая ощущение наполненности желудка и, соответственно, сытости. В итоге человек начинает потреблять гораздо меньше пищи, что ведет к сбросу лишнего веса.Эксперты пояснили, за счет чего происходит увеличение размеров капсулы: с помощью магнитно-активируемого механизма запускается реакция между безвредной кислотой и солью, которая хранится в капсуле и производит углекислый газ для заполнения ее полости.Данная разработка еще пока не испытывалась на людях, что вызывает у ее создателей некоторые опасения. Все дело в том, что при использовании аналогичного метода для похудения, но в виде внутрижелудочного баллона, у 20% пациентов начиналась тошнота и рвота, поэтому баллон приходилось удалять. Эксперты в случае с капсулой для похудения намерены сделать все, чтобы исключиться побочные эффекты.