Названы обезболивающие препараты, вызывающие зависимость

Опиоидные болеутоляющие становятся все более распространенными с каждым годом несмотря на то, что могут вызывать опасные для жизни зависимости, в ряде случаев приводящие к смерти.К опиоидам относится большая группа препаратов, почти все из которых являются болеутоляющими.Опиоидные лекарства, которые включают такие вещества как морфин, кодеин и метадон, а также различные синтетические наркотики, используются при уходе за умирающими и для лечения боли, которую не утоляют другие болеутоляющие, например, после операции.Опиоиды, включающие метадон и бупренорфин, используются для лечения еще более серьезных зависимостей, в частности, для героиновых наркоманов.Все опиоидные препараты вызывают сильное привыкание, при этом, их прием сопровождается приятными ощущениями, что может вызвать еще и психологическую зависимость от наркотиков.Увеличение дозы может вызывать опасное для жизни замедление сердцебиения и дыхания. Серьезные последствия влечет за собой и смешивание с алкоголем или другими седативными.В мире, где постоянно растет темп жизни, с каждым годом все больше людей прибегают к опиоидным обезболивающим, особенно при хронических болях в пояснице, однако, они все чаще вызывают наркотическую зависимость, которая серьезно вредит здоровью как физическому, так и психологическому.Только в Британии за последние 10 лет число выписываемых рецептов на медикаменты этого типа выросло с 14 до 23 миллионов, на 60%. Самая худшая ситуация с опиоидной наркоманией сейчас в США, где число зависимых в четыре раза больше, чем в Великобритании.Некоторые же из лекарств, более слабые по действию, и вовсе можно купить без рецепта, и за десятилетие число летальных исходов их приема выросло вдвое до более чем 150 случаев.