Медики назвали ранние симптомы рака легких

Врачи раскрыли самые простые симптомы смертельной болезни рака легких.Медики из Великобритании назвали 8 ключевых симптомов, связанных с раком легких.В частности, по словам специалистов, в группе риска не только люди, которые постоянно курят, как это было принято считать ранее, но много других причин.При этом ученые отметили, что для удачного лечения на важном первом этапе нужно распознавать первые признаки смертельного заболевания и быстро начать лечение.Так, к ключевым симптомам болезни относятся кашель, который не проходит через две или три недели, стойкие инфекции грудной клетки, постоянная отдышка, хроническая усталость, потеря аппетита и непонятное сброса веса, кашель с кровь’ю, боль при дыхании, усиление давнего кашля.При этом существуют и другие менее распространенные признаки, которые так или иначе являются симптомами недуга. В частности, речь идет об изменении внешнего вида пальцев, например, когда они становятся более изогнутыми или их кончики увеличиваются. Отек лица и шеи, дискомфортные ощущения плечах и хриплый голос также в этом списке."Слишком долго рак легких считался болезнью, пов’язаною с курением. Это остается важной ассоциацией, но, как показывает практика, масштаб проблемы означает, что необходимо повысить осведомленность людей об другие факторы риска. В данном случае смертельных случаев больше, чем количество людей, умирающих от рака шейки матки, лимфомы, лейкемии", – отметил профессор Пол Косфорд.Однако ученые таки добавили, что основными причинами рака легких у людей, которые не курят пассивное курение и влияние канцерогенных веществ на работе и загрязнения окружающей среды.