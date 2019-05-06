Врачи назвали продукты, которые помогают бороться с деменцией

Специалисты назвали продукты, которые помогают бороться с деменцией, улучшая память человека.Так, для снижения риска развития заболевания следует добавить в рацион брокколи, цветную и брюссельскую капусту, которые содержат каротиноиды.Эти соединения действуют как антиоксиданты и уменьшают количество аминокислоты, которая связана с когнитивными нарушениями.Защитить мозг от повреждений помогут ягоды, которые богаты не только антиоксидантами, но и витамином C.Полезными для борьбы с деменцией будут и грибы, зира, корица, шалфей и куркума. Приправы борются с воспалениями в мозге, которые зачастую являются причиной развития деменции, а грибы - с болезнью Альцгеймера.Поддержать мозг в работоспособном состоянии в зрелом возрасте помогут продукты, богатые омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, которые на 26% снижают вероятность поражений головного мозга, приводящих к деменции. К таким продуктам можно отнести грецкие орехи, семена чиа и жирную рыбу.Эффективны в борьбе с ухудшениями работы мозга шоколад и вино, правда, в умеренных количествах.К этому списку диетологи добавляют кофе, фасоль, камут и цельнозерновую овсянку. С последней, однако, тоже перебарщивать не следует - такая каша высококалорийна, а потому может привести к проблемам с лишним весом.