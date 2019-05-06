Стало известно, как тишина влияет на мозг

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Ученые назвали пользу тишины.Фраза «любить тишину» - это далеко не пустой звук. Оказывается, ее любить нужно, потому как тишина благотворно влияет на человеческий мозг. К такому выводу пришли американские ученые, которые изучили результаты целого ряда исследований.Автором изучения влияния тишины на человека стал ученый по имени Дэниел Гросс, который и огласил окончательный вердикт. Исследователь выяснил, что отсутствие звука помогает человеческому мозгу активизировать участки, отвечающие за память.Как известно, песня, которая совсем недавно играла, утихнет, мозг может продолжить ее воспроизводить. Это связано с тем, что наш головной процессор продолжает работать, из-за чего у человека создается иллюзия продолжения воспроизведения.Однако на активизации памяти положительное влияние тишины не оканчивается. Ученые также выяснили, что во время затишья мозг начинает сортировать и структурировать полученную нами информации. Кроме того, исследования показали, что в тишине могут возникать новые клетки мозга.Поэтому побыть в тишине необходимо каждому. Ведь это не только позволит структурировать имеющуюся информацию, но и даст возможность ей правильно воспользоваться в будущем.