Стало известно, как тишина влияет на мозг
Фраза «любить тишину» - это далеко не пустой звук. Оказывается, ее любить нужно, потому как тишина благотворно влияет на человеческий мозг. К такому выводу пришли американские ученые, которые изучили результаты целого ряда исследований.
Автором изучения влияния тишины на человека стал ученый по имени Дэниел Гросс, который и огласил окончательный вердикт. Исследователь выяснил, что отсутствие звука помогает человеческому мозгу активизировать участки, отвечающие за память.
Как известно, песня, которая совсем недавно играла, утихнет, мозг может продолжить ее воспроизводить. Это связано с тем, что наш головной процессор продолжает работать, из-за чего у человека создается иллюзия продолжения воспроизведения.
Однако на активизации памяти положительное влияние тишины не оканчивается. Ученые также выяснили, что во время затишья мозг начинает сортировать и структурировать полученную нами информации. Кроме того, исследования показали, что в тишине могут возникать новые клетки мозга.
Поэтому побыть в тишине необходимо каждому. Ведь это не только позволит структурировать имеющуюся информацию, но и даст возможность ей правильно воспользоваться в будущем.
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