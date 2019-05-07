Этот продукт способен снизить уровень холестерина

Медики подсказали, как легко и просто снизить холестерин.Несколько орехов миндаля в день помогают снизить уровень плохого холестерина в организме. К такому выводу пришли американские специалисты из Университета штата Пенсильвания.По словам специалистов, добиться такого результата можно даже за шесть недель. Свои выводы они подтвердили результатами исследования. Как отмечают ученые, с употреблением миндаля в организме повышается концентрация хорошего холестерина - липопротеидов высокой плотности. Его высокое содержание в крови снижает риск развития болезни Альцгеймера по сравнению с людьми со среднестатистическим уровнем холестерина.Именно хороший холестерин играет ведущую роль в работе иммунной системы, включая защиту от рака. Именно липопротеиды низкой плотности способны нейтрализовать различные бактерии и токсины, попадающие в кровь.Исследователи пришли к выводу, что миндаль помогает организму транспортировать плохой холестерин в печень, где он фильтруется и удаляется из кровотока. Таким образом употребление этого ореха защищает организм от повышенной концентрации плохого холестерина, способствует нормализации его количества.