Медики назвали пять продуктов, которые помогут справиться с диабетом

Диабет 2 типа - это состояние, при котором организм не может контролировать количество сахара в крови.Оставленный без лечения, он может привести к более серьезным и даже опасным для жизни проблемам со здоровьем. Рацион с высоким содержанием сахара, жира и соли потенциально способен спровоцировать состояние, поэтому крайне важно внесение изменений питание и обуздание уровня сахара в крови при имеющейся болезни. Медики из Великобритании перечислили пять продуктов, которые полезны при диабете.Исследования показали, что употребление зеленых листовых овощей полезно для людей с диабетом из-за их высокого содержания антиоксидантов и переваривающих крахмал ферментов. В список отнесены: капуста, шпинат, кресс водяной, салат ромэн, кормовая капуста.По словам специалистов, лучше всего их есть в в сыром виде, а также приготовленные на пару. В виде сока они также не теряют своих свойств, при условии выпивания в течение нескольких минут. В частности, в исследовании участники выпивали 300 мл капустного сока в день в течение шести недель. Результаты показали, что сок капусты может улучшить кровяное давление у людей с субклинической гипертензией.В свою очередь состояние способно привести к диабету 2 типа и сердечно-сосудистым осложнениям, если его не лечить. Еще один способ снизить уровень сахара в крови - это физические упражнения. Специалисты рекомендуют людям заниматься 2,5 часа в неделю.