Медики назвали снижающие давление напитки

Стали известны напитки, которые могут снизить давление.Ананасовый сок снижает давление.Ученые посоветовали людям, страдающим от повышенного давления, пить сок из свежих ананасов, который обогащен калием. Этот напиток расслабляет стенки сосудов и снижает содержание натрия в организме.При регулярном употреблении некоторых напитков можно понизить артериальное давление. Такие продукты положительно влияют на самочувствие людей с гипертонией.Помимо ананасового сока, можно пить сок из свеклы. Он способствует образованию оксида азота, который расслабляет и расширяет сосуды, что нормализует давление.