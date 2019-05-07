Медики назвали снижающие давление напитки
Ананасовый сок снижает давление.
Ученые посоветовали людям, страдающим от повышенного давления, пить сок из свежих ананасов, который обогащен калием. Этот напиток расслабляет стенки сосудов и снижает содержание натрия в организме.
При регулярном употреблении некоторых напитков можно понизить артериальное давление. Такие продукты положительно влияют на самочувствие людей с гипертонией.
Помимо ананасового сока, можно пить сок из свеклы. Он способствует образованию оксида азота, который расслабляет и расширяет сосуды, что нормализует давление.
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