Стало известно, какие дети подвержены развитию рака почек

Риск возрастает в группе людей с избыточной массой тела.Ученые из Дании доказали, что высокие и крупные дети больше среднестатистических сверстников подвержены развитию рака почек во взрослом возрасте. Доклад представлен на Европейском конгрессе по ожирению в Глазго (Швейцария).Доктор Бритт Ван Дженсен рассказал, что карцинома является самой распространенной формой рака среди взрослых. Чаще заболевание поражает мужчин от 50 до 70 лет. Риск возрастает в группе людей с избыточной массой тела.Ученые провели исследование, использовав данные более 300 тыс. детей из Копенгагена, родившихся с 1930 по 1989 годы. В сведениях содержится информация о весе при рождении, изменении массы тела и роста в процессе взросления. Для анализа использовался статистический метод, чаще называемый регрессией пропорциональных рисков Кокса. Процедура связывает несколько факторов и просчитывает риски. За 32 года наблюдения рак почекдиагностировали у 680 мужчин и 330 женщин. Каждый случай был связан с избыточной массой тела и высоким ростом в детском возрасте«Мы обнаружили в других исследованиях, что рост в детстве связан с несколькими формами рака, поэтому ожидали выявить, что и у высоких детей риск карциномы выше, чем у ребят среднего размера. Наша работа открывает новые пути для выявления причины развития рака почки», - рассказали ученые.