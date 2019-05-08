Ученые нашли инновационный способ борьбы с метастазами рака

Открытие позволяет остановить перемещение злокачественных клеток по организму.Исследователи из Коннектикутского университета обнаружили, что если у опухолевой клетки отсутствует на поверхности белок под названием интегрин, то она не может нормально перемещаться, а значит - формировать метастазы.Отключение этого механизма транспортировки может стать новым способом борьбы с раком.В своей работе ученые изучили механизмы распространения метастаз на фибробластах мышей и клетках рака шейки матки человека. Они хотели выяснить, какую роль в клеточном перемещении играет белок CD13. Известно, что он проникает через клеточную мембрану, чтобы одна часть взаимодействовала с внешним окружением, а другая - с внутренней частью клетки.Фибробласты с выключенным геном CD13 оказались неспособными к передвижению. Они втягивали весь интегрин внутрь и больше он не появлялся на поверхности, объясняют авторы.У нормальных клеток он выходил на поверхность примерно через два часа. В злокачественных клетках наблюдалась та же динамика.«Оказалось, что CD13 действует в качестве организатора, собирая на поверхности мембраны интегрин и другие белки. Эти шаги имеют решающее значение для клеток при обработке информации с целью движения вперед», - говорит ученый Малика Гош.Исследования находятся еще на самой начальной стадии, однако выводы указывают на потенциальную возможность остановить распространение злокачественных клеток по организму, считают авторы. Команда продолжит исследования, чтобы изучить аналогичные механизмы для других типов опухолей.