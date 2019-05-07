Назван напиток, снижающий риск развития опухолей

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Как правильно пить чай.Черный или зеленый чай всегда славился своими целительными свойствами. Но дело не только в его составе, но и в способе заваривания. О тонкостях употребления чая для здоровья и похудения в Instagram рассказала профессиональный диетолог Светлана Фус.Чай, как и вода, а также напитки на ее основе - неотъемлемая часть правильного питания. Его пьют, чтобы расслабиться, взбодриться, настроиться на позитивный лад и похудеть. Количество чая на полках в магазинах впечатляет. Черный, зеленый, с добавками, ароматизированный.... Многие считают, что зеленый чай полезнее, поскольку содержит больше соединений с положительным воздействием на организм человека. Так ли это?"В чайных листьях большое количество биологически активных органических соединений. К ним относятся катехины (полифенолы), проантоцианидины, танины, кофеин, теофиллин, теобромин. Они содержат аминокислоты, минеральные соли и витамины. Но, основная польза чая в полифенолов. Они обладают антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Снижают риски развития опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также замедляют старение организма. При производстве зеленого чая эти соединения остаются в неизменном виде", - пояснила она.А что происходит с черном чаем, листья которого подвергают ферментации? В результате этих процессов, катехины (антиоксиданты), содержащиеся в черном чае, превращаются в чайные Флавина и теарубигины ( они отвечают за коричнево-оранжевый цвет напитка).С точки зрения антиоксидантной активности они имеют такой же потенциал и эффект, что и катехины в зеленом чае."Ферментация листьев черного чая изменяет соотношение танинов и катехинов, но не снижает их общего количества. Поэтому, полифенольные соединения равны по активности в обоих чаях. И это, пожалуй, самый важный факт в защиту пользы черного чая", - отметила специалист.Эксперт подчеркнула, что чай нужно употреблять правильно, поскольку любой полезный продукт перестанет быть таковым при неразумном использовании.