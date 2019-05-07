Развенчан популярный миф о лечении весенней аллергии

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Сезонная аллергия уже готова испортить вам настроение? Наверняка, вы устали от лекарств и решили попробовать что-то натуральное. Например, мед.Существует мнение, что мед, полученный в той местности, где живет аллергик, поможет выработать устойчивость к аллергенам. На самом деле, нет никаких свежих исследований, которые бы подтвердили эту теорию.Специалисты отмечают: на самом деле мед не содержит особой воздушно-капельной пыльцы, вызывающей сезонную аллергию. Поэтому, употребляя сладкий продукт, мы не получаем те самые аллергены, к которым так хотелось бы «приучить» свой организм.Зато есть средства, которые действительно работают.Во-первых, посоветуйтесь с доктором, который знает о ваших симптомах и может дать рекомендации относительно лекарств в соответствии с вашей историей болезни.Скорее всего, врач назначит антигистаминные препараты, не вызывающие сонливость, и интраназальные стероидные спреи. Принимать лекарства нужно за несколько недель до начала сезона аллергии.Ограничьте время, которое вы проводите на открытом воздухе. Снимайте с себя одежду сразу после возвращения с улицы и надевайте новые вещи. Обязательно принимайте перед сном душ.Изменить реакцию на весенние проявления природы можно с помощью иммунотерапии, в ходе которой тело подвергается воздействию большого количества аллергена. В результате вырабатывается устойчивость организма к сезонным аллергическим «атакам».Аллергическая иммунотерапия – одна из самых эффективных возможностей изменить реакцию организма на аллергены, поскольку она обычно помогает 80% пациентов. Учтите: этот метод требует времени и немалых усилий. Конечно, кушать мед было бы удобнее и дешевле, однако он, увы, не даст никакого эффекта.