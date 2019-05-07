Медики назвали безопасную для здоровья дозу мяса
Последнее исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что обработанное мясо может повысить риск возникновения рака. Но однозначного мнения о полном отказе от мяса нет. Все зависит от количества и качества этого продукта.
Мясо является отличным источником белка и предоставляет много важных витаминов и минералов, в которых наш организм нуждается для роста и работы. Красное мясо, такое как баранина, говядина, свинина и оленина, является богатым источником железа и важное для предотвращения анемии.
Недавние исследования показали, что люди, которые ели около 76 граммов красного и обработанного мяса в день, имели повышенный риск развития рака кишечника по сравнению с теми, кто ел около 21 грамма в день.
Если перевести в блюда:
Два тонких ломтика ростбифа = 60 г
Одна свиная сосиска = 50 г
Одна порция соуса Болоньезе = 60г
Одна отбивная = 70г
Один кусочек ветчины = 25г
Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует тем, кто регулярно ест более 90 граммов красного или обработанного мяса ежедневно, уменьшить это количество из-за повышенного риска рака толстой кишки. А от обработанного мяса лучше отказаться навсегда.
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