Медики сообщили, кому опасно есть квашеную капусту

Врачи отмечают, что квашеная капуста - кладезь витаминов, но призывают не забывать и о том, что она может быть также чрезвычайно опасна.Следует помнить, что в этом продукте содержится большое количество соли, поэтому он может стать причиной появления отеков.Стоит отказаться от квашеной капусты тем, кто страдает гастритом: содержащаяся в ней уксусная кислота может спровоцировать боли в желудке.Лакомиться квашеной (а также и свежей) капустой категорически противопоказано людям, у которых есть какие-либо проблемы с щитовидной железой, поскольку продукт активизирует выведение йода из организма.С осторожностью употреблять в пищу квашеную капусту врачи рекомендуют и людям в возрасте. Эндокринная система с возрастом работает менее эффективно, поэтому большие количества соленых продуктов могут грозить резкими перепадами давления. Игнорировать этот факт категорически нельзя, поскольку в итоге это может привести к гипертонии и риску инсультаКстати, стоит удержаться от соблазна попробовать только что засоленную капусту: выдержать продукт необходимо до полной закваски. Употребляя квашеную капусту, например, на третий день после засолки, вы рискуете заработать отравление. В «недоделанном» продукте развиваются болезнетворные бактерии.