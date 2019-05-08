Какие родинки наиболее опасны, рассказал дерматолог

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Пигментированные образования на теле могут при определенных условиях стать опасными. Известный врач-дерматолог Полотебнов А.Г. рассказал, какие родинки могут принести вред.По мнению профессора медицины, наиболее опасны родимые пятна, которые появились на теле с годами. По сравнению с этими образованиями, врожденные родинки (невусы) гораздо реже создают проблемы для человека.Специалист подчеркнул, что невусы могут стать опасными при их механическом повреждении. Чаще всего травмируют родинки, расположенные в районе шеи, лица или декольте. Людям, имеющим такие образования на теле, нужно проявлять осторожность при проведении гигиенических и косметических процедур.Для невусов вреден загар, поэтому не стоит долго находиться на солнце. Чтобы уберечь тело, нужно пользоваться солнцезащитными кремами. По словам врача, заклеивать родинки пластырями нельзя, это создаст парниковый эффект и только ухудшит положение.Полотебнов рекомендует при любых неудобствах, ухудшении состояния или повреждении родинок сразу же обращаться к врачу-дерматологу.