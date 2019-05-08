Названа еще одна опасность пассивного курения

Пассивное курение повышает риск развития гипертонии, опасны даже небольшие дозы сигаретного дыма.В эксперименте участвовали более 130 тысяч некурящих. Однако некоторые из них иногда подвергались воздействию табачного дыма дома или на работе.Оказалось, что пассивное курение повышало риск развития гипертонии в среднем на 13%. Если оно продолжалось 10 и больше лет - на 17%.Отмечается, что каждый пятый некурящий регулярно становится пассивным курильщиком. По мнению авторов исследования, нужно ввести более строгие запреты на курение и предоставить дополнительную помощь курильщикам, чтобы они избавились от вредной привычки.