Названа еще одна опасность пассивного курения
В эксперименте участвовали более 130 тысяч некурящих. Однако некоторые из них иногда подвергались воздействию табачного дыма дома или на работе.
Оказалось, что пассивное курение повышало риск развития гипертонии в среднем на 13%. Если оно продолжалось 10 и больше лет - на 17%.
Отмечается, что каждый пятый некурящий регулярно становится пассивным курильщиком. По мнению авторов исследования, нужно ввести более строгие запреты на курение и предоставить дополнительную помощь курильщикам, чтобы они избавились от вредной привычки.
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