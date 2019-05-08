Большое исследование подтвердило влияние стресса на сердце

В наблюдении принимали участие более 130 тысяч людей.Новое исследование выявило четкую взаимосвязь между стрессом и сердечными болезнями.О том, что все болезни – от нервов, говорят давно. Судя по новому исследованию, стресс и вызываемые им переживания в действительности заставляют болеть. Конкретно из-за этого начинает болеть сердце.Сильное нервное напряжение, вызванное стрессом, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, доказывают европейские ученые. Результаты их работы опубликовал British Medical Journal.«Фактически, любой человек, который пережил сильный стресс, может столкнуться с соматическими проблемами», - цитирует издание научных специалистов.Проведенное ими исследование учло данные 136 637 человек, у которых были диагностированы разные расстройства, ассоциированные с сильными негативными переживаниями, - острая стрессовая реакция, посттравматическое расстройство и др. За этими людьми велось наблюдение, занявшее целых 27 лет. Наблюдения продолжались в течение 27 лет. В результате была констатирована действительно существующая связь между стрессом и сердечными болезнями.При этом исследователи установили: самый высокий риск пострадать от заболевания сердечно-сосудистой системы у людей наблюдается в первый год после пережитого события, вызвавшего у них сильных стресс. Оказалось, что в этот период риск сердечных патологий у данной категории людей был на 71% выше по сравнению с теми, кто не испытал сильных стрессовых эмоций.